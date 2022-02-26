Украинские защитники продолжают сражаться с врагами. Оккупант ы терпят бешеные потери.

К теме Достойный отпор: ВСУ остановили россиян на Полесском направлении

Оккупанты пытаются захватить населенные пункты на Слобожанщине

В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 20:00 26 февраля.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск,

– говорится в сообщении.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры, чтобы прикрыть свои действия. Однако боевой дух украинских воинов очень высок.

"Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник терпит значительные потери", – добавили в Генштабе.

Украинские защитники уничтожили:

ориентировочно более 3000 захватчиков;

примерно 100 танков;

примерно 540 ББМ;

15 орудий;

1 ЗРК "Бук";

16 самолетов;

18 вертолетов.

Кроме того, враги массово покидают технику и убегают.