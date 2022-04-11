Ситуация непростая: часть Харьковской области временно оккупирована, а многие дороги просто разрушены. Впрочем, коммунальщики пытаются отремонтировать хотя бы то, что могут.

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Коммунальщики все равно работают

Сейчас они чинят трассы, по которым пролегает эвакуационный маршрут: M-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-18 Мерефа-Лозовая.

Наша задача обеспечить беспрепятственное движение авто и доставку гуманитарных грузов, – написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Ямочный ремонт на Харьковщине / Фото телеграм Кирилла Тимошенко

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