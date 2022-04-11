Ситуація непроста: частина Харківської області тимчасово окупована, а багато доріг просто зруйновані. Утім, комунальники намагаються зремонтувати хоча б те, що можуть.

Важливо Під Харковом ворог вперше використав небезпечні міни сповільненої дії

Комунальники все одно працюють

Зараз вони лагодять траси, якими пролягає евакуаційний маршрут: M-03 Київ-Харків-Довжанський і М-18 Мерефа-Лозова.

Наше завдання – забезпечити безперешкодний рух авто та доставку гуманітарних вантажів, – написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Ямковий ремонт на Харківщині / Фото телеграм Кирила Тимошенка

Важливо – скільки кілометрів потрібно розмінувати: дивитись відео