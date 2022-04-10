Про застосування цієї зброї журналістам розповів місцевий мешканець Сергій. Прізвище чоловік не повідомив з метою безпеки.

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Міни часто використовують для виведення з ладу танків, але, у випадку Сергія, вони приземлилися там, де любить грати його 8-річна донька.

Ця зброя поєднує в собі найгірші якості касетних боєприпасів та протипіхотних мін. Вони налаштовуються на самознищення у певний час, функція, вбудована в кожну міну, дозволяє встановити вибух з двогодинним інтервалом на термін до 24 годин,

– пояснив старший науковий співробітник Amnesty International.

Спеціалісти з утилізації бомб у Харкові, які реагують на заклики щодо нерозірваних боєприпасів по всьому місту та його периферії, повідомили, що це перша зареєстрована поява ПТМ-1С з початку війни.

Оскільки Росія зміщує фокус на схід країни після важких поразок біля столиці країни, російські сили посилили обстріли Харкова та інших регіонів, часто вдаючись до невибіркових атак, тобто не шкодуючи цивільного населення.

Женевськими конвенціями заборонено навмисне націлювання на цивільних осіб із будь-якої зброї, і використання Росією цих розсіяних мін, є військовим злочином, враховуючи, що артилерійські ракети, які переносять ці міни, можуть рухатися на відстані до 20 миль.

Тобто вони свідомо були випущені по цивільній території, де не було ​​військових цілей.

Раніше у Києві та Харкові зафіксували боєприпаси, які "спускаються на парашутах". Таку технологію використовують для боєприпасів лише двох типів – освітлювальних і касетних.

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