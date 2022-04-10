О применении этого оружия журналистам рассказал местный житель Сергей. Фамилию мужчина не сообщил в целях безопасности.

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Мины часто используют для выведения из строя танков, но в случае Сергея они приземлились там, где любит играть его 8-летняя дочь.

Это оружие сочетает в себе самые плохие качества кассетных боеприпасов и противопехотных мин. Они настраиваются на самоуничтожение в определенное время, функция, встроенная в каждую мину, позволяет установить взрыв с двухчасовым интервалом на срок до 24 часов.

– объяснил старший научный сотрудник Amnesty International.

Специалисты по утилизации бомб в Харькове, которые реагируют на призывы относительно неразорванных боеприпасов по всему городу и его периферии, сообщили, что это первое зарегистрированное появление ПТМ-1С с начала войны.

Поскольку Россия смещает фокус на восток страны после тяжелых поражений возле столицы Украины, российские силы усилили обстрелы Харькова и других регионов, часто прибегая к неизбирательным атакам, то есть не щадя гражданское население.

Женевскими конвенциями запрещено умышленное нацеливание на гражданских лиц из любого оружия и использование Россией этих рассеянных мин является военным преступлением, учитывая, что артиллерийские ракеты, которые переносят эти мины, могут двигаться на расстояния до 20 миль.

То есть они сознательно были выпущены по гражданской территории, где не было военных целей.

Ранее в Киеве и Харькове зафиксировали "спускающиеся на парашютах" боеприпасы. Такая технология используется для боеприпасов только двух типов – осветительных и кассетных.

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