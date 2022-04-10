Список эвакуационных поездов в телеграм опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что жители Луганщины могут воспользоваться 9 бесплатными эвакуационными поездами.
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Эвакуационные поезда с востока Украины
- № 5501 Новозолотаровка – Лозовая, отправление из Новозолотаровки в 14:00;
- № 46/45 Лозовая – Ужгород, время отправления уточняется;
- № 274/273 Славянск – Львов, отправление из Славянска в 14:00;
- № 138/137 Лозовая – Хмельницкий, время отправления уточняется;
- № 142/141 Лозовая – Львов, время отправления уточняется;
- № 239/240 Покровск – Тернополь, отправление из Покровска в 10:00;
- № 235/236 Покровск – Черновцы, отправление из Покровска в 13:00;
- № 241/242 Покровск – Львов, отправление из Покровска в 14:00;
- № 233/234 Покровск – Чоп, отправление из Покровска в 16:30.
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