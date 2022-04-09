Глава Луганской области Сергей Гайдай подчеркнул, что каждый день – как последний. Так он прокомментировал работу пяти гуманитарных коридоров, которые открыли в области.

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Оккупанты постоянно срывают эвакуацию мирного населения

9 апреля на Луганщине заработали пять гуманитарных коридоров. Гражданских будут вывозить из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной и Горской общины. Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: РТИ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: улица Первомайская, 42;

Горское: улица Гагарина, 13а;

Нижнее: улица Парковая, 13;

Рубежное: улица Чехова, 11.

Ежедневно вывозим людей под жуткими обстрелами – "режима тишины" враг не соблюдает в принципе. О чем можно говорить, если несколько попыток спасти жителей Попасной были напрасными? Туда вообще трудно добраться,

– подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что эвакуация из Рубежного по сути номинальная. А все потому, что большинство местных жителей не могут выбраться из центрального района, который оккупировали орки.

Глава Луганской области призвал людей уезжать и сохранить себе жизнь, если есть такая возможность. Их уже ожидают автобусы на местах сбора.

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