Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що кожен день – як останній. Так він прокоментував роботу п'яти гуманітарних коридорів, які відкрили в області.

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Окупанти постійно зривають евакуацію мирного населення

9 квітня на Луганщині запрацювали п'ять гуманітарних коридорів. Цивільних вивозитимуть з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та гірської громади. Місця зборів:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вулиця Первомайська, 42;

Гірське: вулиця Гагаріна, 13а;

Нижнє: вулиця Паркова, 13;

Рубіжне: вулиця Чехова, 11.

Щодня вивозимо людей під шаленими обстрілами – "режиму тиші" ворог не дотримується в принципі. Про що можна казати, якщо декілька спроб врятувати жителів Попасної були марними? Туди взагалі важко дістатися,

– підкреслив Гайдай.

Він також додав, що евакуація з Рубіжного по суті номінальна. А все тому, що більшість місцевих мешканців не можуть вибратися з центрального району, який окупували орки.

Глава Луганської ОВА закликав людей виїжджати та зберегти собі життя, якщо є така можливість. На них уже очікують автобуси на місцях збору.

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