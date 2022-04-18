Подразделения ГСЧС выезжали на тушение пожаров в многоэтажных и частных домах, гаражах и автомобилях, а также в складских и офисных зданиях, ТЦ и учебных заведениях.

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Спасатели ликвидировали пожары в 5 районах Харькова и в 4 районах области.

Снаряды попали в жилые дома по 18 адресам

Вчера, 17 апреля, из-за вражеских обстрелов в центральной части Харькова снаряды вражеской реактивной артиллерии попали в жилые многоэтажки по 18 адресам. К ликвидации пожаров от ГСЧС были привлечены 160 человек и 33 единицы техники.

Кроме этого, пожар был в одном из учебных заведений Киевского района города Харькова. Для ликвидации пожара площадью около 300 кв.м было привлечено 8 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Также в результате обстрелов горело здание, в котором расположены офисные и торговые помещения. Пожар площадью около 1200 кв.м удалось ликвидировать спустя больше 4 часов.

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