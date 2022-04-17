Об этом сообщили 17 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Они получили уведомление о пожаре в 09:34.

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"Прибыв на место, спасатели выяснили, что из окна дома просят о помощи дедушка и его пятилетний внук", – написали в ГСЧС.



Последствия пожара / Фото ГСЧС



Работники ГСЧС спасли людей / Фото ГСЧС

Детали спасения

Спасатели использовали выдвижную лестницу и достали людей. В 09:58 удалось потушить пожар.

В общей сложности к ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 11 спасателей. Кроме этого, помогали сотрудники полиции, аварийная бригада "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаз".