Об этом сообщили 17 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Они получили уведомление о пожаре в 09:34.
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"Прибыв на место, спасатели выяснили, что из окна дома просят о помощи дедушка и его пятилетний внук", – написали в ГСЧС.
Последствия пожара / Фото ГСЧС
Работники ГСЧС спасли людей / Фото ГСЧС
Детали спасения
Спасатели использовали выдвижную лестницу и достали людей. В 09:58 удалось потушить пожар.
В общей сложности к ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 11 спасателей. Кроме этого, помогали сотрудники полиции, аварийная бригада "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаз".
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