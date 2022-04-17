В пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах. Такую информацию сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

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Председатель Харьковской ОГА рассказал, что сегодня средь бела дня снова были обстрелы из РСЗО и артиллерии центральной части города, жилого района Салтовка. Сообщается о 20 пострадавших, а также 5 жертвах. В частности, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Фото ликвидации огня спасателями ГСЧС:

В центре города Харьков враг обстрелял жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, с которых в пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах.

Спасатели успешно ликвидировали возгорание. Информация о жертвах и пострадавших в результате обстрела уточняется.

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