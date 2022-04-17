У п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п'ятому поверхах. Таку інформацію повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у фейсбуці.
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Голова Харківської ОДА розповів, що сьогодні посеред білого дня знову були обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. Повідомляється про 20 постраждалих, а також 5 жертвах. Зокрема, пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.
Фото ліквідації вогню рятівниками ДСНС:
У центрі міста Харків ворог обстріляв житлові багатоповерхові будинки за вісімнадцяти адресами, з яких у п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п'ятому поверхах.
Рятувальники успішно ліквідували займання. Інформація щодо жертв та постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється.
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