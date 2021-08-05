Обыски проходят в квартирах активистов. Об этом рассказал один из лидеров организации Максим Жорин.
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Как проходят обыски
Жорин отметил, что у людей изъяли телефоны и ноутбуки. Однако подозрений якобы не выдвигали. По неподтвержденной информации активиста, говорится о деле 2018 года.
Обыски он называет борьбой власти, в частности, президента против "активной части улицы". Кроме того, видит в этом "пророссийский след".
Уже скоро начнется осень, он решил бороться с активной частью проукраинской улицы, а именно с представителями "Национального корпуса",
– сказал Жорин.
Обыски проходят только на Харьковщине.
Что говорят в СБУ
Пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лилия Домашевская подтвердила информацию об обысках. Они действительно проходят в рамках уголовного производства.
Однако до завершения оперативных действий не могут рассказать, по какому именно делу. После обысков обещают прокомментировать.