Обыски проходят в квартирах активистов. Об этом рассказал один из лидеров организации Максим Жорин.

Кстати "Нацкорпус" жег файеры: подстреленного Мошенского повезли на лечение в Израиль – видео

Как проходят обыски

Жорин отметил, что у людей изъяли телефоны и ноутбуки. Однако подозрений якобы не выдвигали. По неподтвержденной информации активиста, говорится о деле 2018 года.

Обыски он называет борьбой власти, в частности, президента против "активной части улицы". Кроме того, видит в этом "пророссийский след".

Уже скоро начнется осень, он решил бороться с активной частью проукраинской улицы, а именно с представителями "Национального корпуса",

– сказал Жорин.

Обыски проходят только на Харьковщине.

Что говорят в СБУ

Пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лилия Домашевская подтвердила информацию об обысках. Они действительно проходят в рамках уголовного производства.

Однако до завершения оперативных действий не могут рассказать, по какому именно делу. После обысков обещают прокомментировать.