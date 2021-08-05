Обшуки тривають у помешканнях активістів. Про це розповів один з лідерів організації Максим Жорін.

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Як проходять обшуки

Жорін зазначив, що у людей вилучили телефони й ноутбуки. Однак підозр начебто не висували. За непідтвердженою інформацією активіста, мовиться про справу 2018 року.

Обшуки він називає боротьбою влади, зокрема, президента проти "найактивнішої частини вулиці". Крім того, бачить у цьому "проросійський слід".

Вже скоро почнеться осінь, він вирішив боротися з найактивнішою частиною проукраїнської вулиці, а саме з представниками "Національного корпусу",

– сказав Жорін.

Обшуки відбуваються лише на Харківщині.

Що кажуть в СБУ

Речниця Управління СБУ у Харківській області Лілія Домашевська підтвердила інформацію про обшуки. Вони дійсно відбуваються в межах кримінального провадження.

Проте до завершення оперативних дій не можуть розповісти, у якій саме справі. Опісля обшуків обіцяють прокоментувати.