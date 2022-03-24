Российские захватчики потеряли как технику, так и военных. Точное количество потерь российской армии в результате этого обстрела пока не назвали.

На тему Российский вертолет на Харьковщине обстрелял собственные позиции на Харьковщине

Продолжаем наблюдать за успехами Вооруженных Сил Украины и верим в победу.

В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сведенному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике,

– говорится в сообщении.