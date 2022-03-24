По словам Синегубова, свои позиции россияне сбили утром 24 марта. Потери врага тоже значительны.
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Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО,
– сказал Синегубов.
Он выразил надежду, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов.
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