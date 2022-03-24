За словами Синєгубова, свої позиції росіяни збили ще зранку 24 березня. Втрати ворога також значні.

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Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ,

– сказав Синєгубов.

Він висловив надію, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів.

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