Соответствующая новость появилась в твиттер-аккаунте Necro Mancer, где собрана актуальная информация о передвижениях, базах и 200-х членах российских оккупационных войск.

К теме В Чернобаевке ликвидировали командующего 8-й армией России Мордвичева

Что известно о ликвидированном капитане

Сообщается, что 12 марта около 19 часов вечера капитан Космацкий в составе батальонной тактической группы 69 полка оперативного назначения переходил к наступлению в районе Васильевки (Запорожская область). Там группу оккупантов перехватили Вооруженные Силы Украины.

В некрологе сказано, что Космацкого ликвидировали украинские артиллеристы. Снаряд взорвался вблизи рашиста, нанеся травмы, несовместимые с жизнью.

Кого ликвидировали ВСУ за месяц полномасштабной войны:

К слову – ВСУ ликвидировали российского летчика, заместителя командира авиаполка подполковника Червова.