Российские оккупанты продолжают нести потери на украинской земле. Вооруженные силы массово обезвреживают и технику, и личный состав врага.

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Ликвидировали российского полковника Игоря Николаева

Подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева, – сообщили в Генштабе.

Там добавили, что в целом украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, которые ведут боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Враг потерял до 30% личного состава, вооружения и военной техники.

Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, что ВСУ провели блестящую операцию, уничтожив командный пункт одной из армий России. Вероятно, удалось также ликвидировать вражеских генералов.

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