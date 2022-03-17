Російські загарбники продовжують зазнавати втрат на українській землі. Збройні Сили масово знешкоджують і техніку, і особовий склад ворога.

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Ліквідували російського полковника Ігоря Ніколаєва

Підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва,

– повідомили у Генштабі.

Там додали, що загалом українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, які ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Ворог втратив до 30% особового складу, озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестоич повідомив, що ЗСУ провели блискучу операцію, знищивши командний пункт однієї з армій Росії. Ймовірно, вдалося також ліквідувати ворожих генералів.

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