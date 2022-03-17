Це – актуальна інформація станом на вечір 17 березня. Її оприлюднили у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення.

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Загарбникам добряче дісталося від ЗСУ

Як уточнили у Збройних Силах України, наші захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу.

Росіяни, які брали участь у бойових діях біля Харкова та Ізюма, втратили до 30% особового складу, озброєння й техніки. Крім цього, нашим військовим вдалося ліквідувати полковника Ігоря Ніколаєва – командира 3-ї мотострілецької дивізії окупантів.

Раніше про ситуацію в районі Ізюма розповідав й Олексій Арестович. Радник глави ОП пояснював, що за місто йдуть важкі бої, але ЗСУ розбили загарбників на одному з напрямків.

Яка ситуація у Харкові станом на 17 березня: дивіться відео