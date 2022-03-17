Про поточну ситуацію на Харківщині, зокрема в Ізюмі, виданню розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
Читайте також Небо над Харковом затягнуло чорним димом: все через постійні обстріли
В Ізюмі йдуть бої
За місто Ізюм йдуть важкі бої. Його намагалися обійти російські війська,
– зазначив Арестович.
Він додав, що українські захисники пішли в контратаку і розбили загарбників на одному з напрямків при спробі обійти місто. Радник глави ОП уточнив, що це бої тактичного значення, та все ж перемоги Збройних Сил приємні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 17 березня обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань, що на Харківщині. У результаті атаки ворога загинули щонайменше 6 людей.
До теми – ситуація у Харкові на 17 березня: дивіться відео