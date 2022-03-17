О текущей ситуации в Харьковской области, в частности в Изюме, рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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В Изюме идут бои

За город Изюм идут тяжелые бои. Его пытались обойти русские войска,

– отметил Арестович.

Он добавил, что украинские защитники ушли в контратаку и разбили захватчиков в одном из направлений при попытке обойти город. Советник главы ОП уточнил, что это бои тактического значения, но победы Вооруженных Сил приятны.

Напомним, ранее стало известно, что россияне 17 марта обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань Харьковской области. В результате атаки врага погибли не менее 6 человек.

Тема – ситуация в Харькове на 17 марта: смотрите видео