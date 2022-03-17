Это – актуальная информация по состоянию на вечер 17 марта. Ее обнародовали в ежедневной сводке Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения.

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Захватчикам хорошо досталось от ВСУ

Как уточнили в Вооруженных Силах Украины, наши защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа.

Россияне, участвовавшие в боевых действиях на территории Харькова и Изюма, потеряли до 30% личного состава, вооружения и техники. Кроме того, нашим военным удалось ликвидировать полковника Игоря Николаева – командира 3-й мотострелковой дивизии оккупантов.

Ранее о ситуации в районе Изюма рассказывал и Алексей Арестович. Советник главы ОП объяснял, что за город идут тяжелые бои, но ВСУ разбили захватчиков в одном из направлений.

Какова ситуация в Харькове по состоянию на 17 марта: смотрите видео