Об этом в эфире единого телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.
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Что известно о ликвидированных командирах
Как сообщает Денисенко, в течение 19 марта украинские войска ликвидировали двух высокопоставленных командиров – заместителя руководителя Черноморского флота и заместителя руководителя инженерных войск.
Стало известно, что вчера украинской армии удалось ликвидировать двух высокопоставленных командиров: это заместитель руководителя Черноморского флота с говорящей фамилией Палий. Этот человек отвечал за идеологическую работу,
– рассказал советник министра.
О ликвидации поджигателя сообщил бизнесмен Царенко / Скриншот novynarnia
Еще одного полковника удалось ликвидировать на Харьковщине.
Под Изюмом был ликвидирован заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации, тоже полковник,
– отметил Денисенко.
Ранее ВСУ ликвидировали "элитного" российского военного Сухарева, который убивал украинцев еще с 2014.
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