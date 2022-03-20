Об этом в эфире единого телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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Что известно о ликвидированных командирах

Как сообщает Денисенко, в течение 19 марта украинские войска ликвидировали двух высокопоставленных командиров – заместителя руководителя Черноморского флота и заместителя руководителя инженерных войск.

Стало известно, что вчера украинской армии удалось ликвидировать двух высокопоставленных командиров: это заместитель руководителя Черноморского флота с говорящей фамилией Палий. Этот человек отвечал за идеологическую работу,

– рассказал советник министра.

Обратите внимание! Андрей Палий входит в базу центра "Миротворец". В 2011 году был начальником отдела по работе с личным составом ЧФ России. Во время оккупации Крыма в 2014 году связывал Черноморский флот России с боевиками так называемой "самообороны Крыма" – фактически через него захватчики спускали команды местным колаборантам.

О ликвидации поджигателя сообщил бизнесмен Царенко / Скриншот novynarnia

Еще одного полковника удалось ликвидировать на Харьковщине.

Под Изюмом был ликвидирован заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации, тоже полковник,

– отметил Денисенко.

Ранее ВСУ ликвидировали "элитного" российского военного Сухарева, который убивал украинцев еще с 2014.

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