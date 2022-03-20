Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про ліквідованих командирів

Як повідомляє Денисенко, протягом 19 березня українські війська ліквідували двох високопоставлених командирів – заступник керівника Чорноморського флоту та заступника керівника інженерних військ.

Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу,

– розповів радник міністра.

Зверніть увагу! Андрій Палій входить до бази центру "Миротворець". У 2011 році був начальником відділу по роботі з особовим складом ЧФ Росії. Під час окупації Криму 2014 року зв'язував Чорноморський флот Росії із бойовиками так званої "самооборони Криму" – фактично через нього загарбники спускали команди місцевим колаборантам

Про ліквідацію Палія повідомив бізнесмен Царенко / Скриншот novynarnia

Ще одного полковника вдалося ліквідувати на Харківщині.

Під Ізюмом було ліквідовано заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації, теж полковника,

– зауважив Денисенко.

Раніше ЗСУ ліквідували "елітного" російського військового Сухарьова, який вбивав українців ще з 2014.

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