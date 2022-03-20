Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про ліквідованих командирів
Як повідомляє Денисенко, протягом 19 березня українські війська ліквідували двох високопоставлених командирів – заступник керівника Чорноморського флоту та заступника керівника інженерних військ.
Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу,
– розповів радник міністра.
Про ліквідацію Палія повідомив бізнесмен Царенко / Скриншот novynarnia
Ще одного полковника вдалося ліквідувати на Харківщині.
Під Ізюмом було ліквідовано заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації, теж полковника,
– зауважив Денисенко.
Раніше ЗСУ ліквідували "елітного" російського військового Сухарьова, який вбивав українців ще з 2014.
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