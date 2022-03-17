Також службовець був відомий тим, що у 2014 році керував тактичною групою, яка вбивала українських військових в Іловайському котлі. Про його ліквідацію стало відомо 17 березня з повідомлення рупора Кремля "Росия".

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"Це та сама наволоч"

Детальніше про особу вбитого розповів уже український службовець Роман Туровець у своєму фейсбуці. Він зазначив, що ліквідація Сухарьова є проявом справедливості цього світу.

Це та сама наволоч, яка у 2014 році була тим самим командиром БТГр костромського 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом,

– повідомив автор допису.

Наразі невідомо, як саме вбили полковника. Проте фактом залишається те, що список вбитих російських топвійськових невпинно зростає.



Полковник Сухарьов незадовго до своєї загиблі в Україні / Фото пропагандистів gtrk-kostroma.ru

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