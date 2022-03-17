Также служащий был известен тем, что в 2014 году управлял тактической группой, которая убивала украинских военных в Иловайскому котле. О его ликвидации стало известно 17 марта из сообщения рупора Кремля "Росия".
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"Это та самая сволочь"
Подробнее о личности убитого рассказал уже украинский служащий Роман Туровец в своем фейсбуке. Он отметил, что ликвидация Сухарева является проявлением справедливости этого мира.
Это та самая сволочь, которая в 2014 году была тем самым командиром БТГр костромского 331-го полка, что расстреляла колонны украинских воинов под Иловайском,
– сообщили автор сообщения.
Пока неизвестно, как именно убили полковника. Однако фактом остается то, что список убитых российских топвоенных неуклонно растет.
Полковник Сухарев незадолго до своей смерти в Украине / Фото пропагандистов gtrk-kostroma.ru