Соответствующую информацию обнародовали в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области. Это случилось на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Харьковской области из-за действий России возникло более 40 пожаров

Всего за сутки (говорится о сутках с 7 по 8 марта – 24 канал) спасатели осуществили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий,

– сообщили спасатели.

Добавили, что в 15:30 поступило сообщение о пожаре в жилой 9-этажке. Горели 27 квартир с 1-го по 9-й этажи. Площадь пожара составила более 1500 квадратных метров. В 19:55 пожар был ликвидирован спасателями.

К сожалению, в пожарах под завалами обнаружили тела 4 погибших. Окончательные данные о погибших и пострадавших в настоящее время уточняются.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Мы выстоим", – добавили спасатели.

В ГСЧС подытожили: "Верим, что еще раз отвоюем свое право! Все будет Украина!".



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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