Оккупанты продолжают атаковать жилые массивы города, уничтожают исторический центр. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Враг 14 марта наносил удары в частности ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атаковал с территории России,

– сказал чиновник.

По словам главы военной администрации, обстрелы продолжаются и в Чугуеве, Изюме, Дергачах.

Слышите сирену – прячьтесь

Олег Синегубов обратился к харьковчанам с просьбой "не пренебрегать сигналами тревоги!" Он подчеркнул, что "как только услышите сирену – прячьтесь в укрытие!"

Мы все привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности!

– продолжил председатель ОВА.

Просил также жителей сразу уведомлять полицию о:

подозрительных лицах;

случаях мародерства;

нарушениях.