Окупанти продовжують атакувати житлові масиви міста, знищують історичний центр. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Ворог 14 березня завдавав удари зокрема ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії,

– сказав посадовець.

За словами очільника військової адміністрації, обстріли продовжуються й в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.

Чуєте сирену – ховайтеся

Олег Синєгубов звернувся до харків'ян з проханням "не нехтувати сигналами тривоги!" Він наголосив, що "як тільки почуєте сирену – ховайтеся в укриття!"

Ми всі поступово звикаємо до вибухів, із приходом весни починаємо частіше виходити на вулицю. Але ворог цинічно атакує цивільну інфраструктуру. Не втрачайте пильності!

– продовжив голова ОВА.

Просив також жителів одразу повідомляти поліцію про:

підозрілих осіб;

випадки мародерства;

порушень.

"Поліція Харківщини оперативно реагує на повідомлення, тож закликаємо вас об'єднати зусилля в боротьбі з ворогом", – додав очільник військової адміністрації.