Харьковская мэрия может наконец досрочно прекратить полномочия Кернеса
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса прошло уже два месяца. Городской совет наконец подготовил проект решения о прекращении его полномочий.
Источник:"Суспільне"
Депутаты Харьковского горсовета рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Кернеса во время очередной сессии 24 февраля 2021 года.
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Сейчас обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он рассказал, что получил от Верховной Рады письмо, в котором горсовет просят прекратить полномочий умершего Кернеса.
Такое решение мы будем принимать на сессии городского совета 24 февраля. Я уверен, что оно будет принято, после чего будет направлено в Верховную Раду. Далее решение (о назначении выборов – ред.) принимают они,
– отметил он.
Ранее для назначения досрочных выборов не хватало документов. Отсутствовала копия свидетельства о смерти Геннадия Кернеса и решение совета о принятии к сведению факта смерти городского главы.
Что известно о смерти Кернеса
- Геннадий Кернес был мэром Харькова в течение 10 лет.
- Политика госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите" 16 сентября 2020 года после инфицирования коронавируса.
- Однако мэр все равно участвовал в местных выборах 25 октября 2020 года и победил. Действующего мэра выбрали 60,34% харьковчан.
- Его объявили мэром Харькова без принесения присяги. Поэтому в январе 2021 года прокуратура возбудила уголовное дело.
- Харьковский мэр не успел вернуться в Украину – он умер в ночь на 17 декабря 2020 в Германии. По заключению медиков, у него отказали обе почки, поэтому Кернес находился на стопроцентном диализе.
- Похороны мэра состоялся 23 декабря 2020 года в Харькове.
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