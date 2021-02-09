После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса прошло уже два месяца. Городской совет наконец подготовил проект решения о прекращении его полномочий.

Депутаты Харьковского горсовета рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Кернеса во время очередной сессии 24 февраля 2021 года.

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Сейчас обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он рассказал, что получил от Верховной Рады письмо, в котором горсовет просят прекратить полномочий умершего Кернеса.

Такое решение мы будем принимать на сессии городского совета 24 февраля. Я уверен, что оно будет принято, после чего будет направлено в Верховную Раду. Далее решение (о назначении выборов – ред.) принимают они,

– отметил он.

Ранее для назначения досрочных выборов не хватало документов. Отсутствовала копия свидетельства о смерти Геннадия Кернеса и решение совета о принятии к сведению факта смерти городского главы.

Обратите внимание! Украинским законодательством предусмотрено, что после смерти городского главы досрочные выборы должны состояться в течение 90-дневного срока. В Харькове он истекает в марте 2021 года.

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