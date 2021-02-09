Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса минуло вже два місяці. Міська рада нарешті підготувала проєкт рішення про припинення його повноважень.

Депутати Харківської міськради розглянуть питання про дострокове припинення повноважень Кернеса під час чергової сесії 24 лютого 2021 року.

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Зараз обов’язки мера виконує секретар міськради Ігор Терехов. Він розповів, що отримав від Верховної Ради лист, в якому міськраду просять припинити повноваженя померлого Кернеса.

Таке рішення ми будемо приймати на сесії міської ради 24 лютого. Я упевнений, що воно буде прийнято, після чого буде направлене до Верховної Ради. Далі рішення (про призначення виборів — 24 канал) приймають вони, —

зазначив він.

Раніше для призначення дострокових виборів не вистачало документів. Була відсутня копія свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Зверніть увагу! Українським законодавством передбачено, що після смерті міського голови дострокові вибори мають відбутися впродовж 90-денного терміну. В Харкові він спливає у березні 2021 року.

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