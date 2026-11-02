Россияне признали продвижение ВСУ от Боровой: обзор фронта от ISW

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, россияне не добились никаких продвижений.

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Какова ситуация на фронте?

Купянское направление

Российские военные недавно провели инфильтрационную операцию на юго-восток от Купянска. Об этом свидетельствует видео с подтвержденной геолокацией, обнародованное 31 октября. На нем украинские силы наносят удар по российскому военнослужащему на северо-восточной окраине Купянска-Вузлового.

Лиманское направление

Украинские силы контратаковали на северо-восток и юг от Лимана.

Кроме того, 1 ноября российские военные блогеры и источник, освещающий действия российской группировки войск "Запад", подтвердили продвижение украинских сил в окрестностях Зеленого Гая на северо-восток от Боровой.

ISW также сообщал о продвижении украинских военных на юг от Зеленого Гая 31 октября. Такой вывод аналитики сделали на основе видео с подтвержденной геолокацией, обнародованного 30 октября. На кадрах российские военные обстреливают украинскую позицию на юг от населенного пункта.

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Константиновское направление

Российские войска провели инфильтрационную операцию к юго-западу от Константиновки. Об этом свидетельствует видео с подтвержденной геолокацией, обнародованное 1 ноября. На нем украинские военные поразили российского военнослужащего на север от Русиного Яра.

Добропольское направление

31 октября и 1 ноября российские войска продолжали наступать на Добропольском направлении, однако не продвинулись вперед. Украинские силы контратаковали на северо-восток от Доброполья.

Гуляйпольское направление

Российские войска недавно провели инфильтрационную операцию на запад от Гуляйполя. Украинские военные поразили российского военнослужащего на восточной окраине Верхней Терсы. Об этом свидетельствует видео с подтвержденной геолокацией, обнародованное 31 октября.

Что происходит на фронте / Карты ISW

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Напомним, по данным Генштаба, в октябре 2026 года российская армия понесла наибольших месячных потерьс начала полномасштабного вторжения – 54 400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

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ISW пришел к выводу, что Россия утратила инициативу и наступательные возможности на значительной части фронта.

Оккупанты сохраняют инициативу лишь в районе Доброполья, где сосредоточили основные наступательные усилия. В свою очередь, ВСУ перехватили инициативу на Купянском, Лиманском и Александровском направлениях, а на западе Запорожской области продолжают за нее бороться.