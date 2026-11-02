Росіяни визнали просування ЗСУ у районі Борової: огляд фронту від ISW

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, росіяни не досягли жодних просувань.

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Яка ситуація на фронті?

Куп'янський напрямок

Російські військові нещодавно провели інфільтраційну операцію на південний схід від Куп'янська. Про це свідчить відео з підтвердженою геолокацією, оприлюднене 31 жовтня. На ньому українські сили завдають удару по російському військовослужбовцю на північно-східній околиці Куп'янська-Вузлового.

Лиманський напрямок

Українські сили контратакували на північний схід і південь від Лимана.

Крім того, 1 листопада російські воєнні блогери та джерело, яке висвітлює дії російського угруповання військ "Запад", підтвердили просування українських сил на околицях Зеленого Гаю на північний схід від Борової.

ISW також повідомляв про просування українських військових на південь від Зеленого Гаю 31 жовтня. Такий висновок аналітики зробили на основі відео з підтвердженою геолокацією, оприлюдненого 30 жовтня. На кадрах російські військові обстрілюють українську позицію на південь від населеного пункту.

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Костянтинівський напрямок

Російські війська провели інфільтраційну операцію на південний захід від Костянтинівки. Про це свідчить відео з підтвердженою геолокацією, оприлюднене 1 листопада. На ньому українські військові уразили російського військовослужбовця на північ від Русиного Яру.

Добропільський напрямок

31 жовтня та 1 листопада російські війська продовжували наступати на Добропільському напрямку, однак не просунулися вперед. Українські сили контратакували на північний схід від Добропілля.

Гуляйпільський напрямок

Російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію на захід від Гуляйполя. Українські військові уразили російського військовослужбовця на східній околиці Верхньої Терси. Про це свідчить відео з підтвердженою геолокацією, оприлюднене 31 жовтня.

Що відбувається на фронті / Карти ISW

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Нагадаємо, за даними Генштабу, у жовтні 2026 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат від початку повномасштабного вторгнення – 54 400 військових убитими та важкопораненими.

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ISW дійшов висновку, що Росія втратила ініціативу та наступальні можливості на значній частині фронту.

Окупанти зберігають ініціативу лише в районі Добропілля, де зосередили основні наступальні зусилля. Натомість ЗСУ перехопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках, а на заході Запорізької області продовжують її виборювати.