Не должно быть никаких иллюзий – западная поддержка будет продолжаться. Она будет только расширяться качественно и количественно. Об этом советник ОП Алексей Арестович сказал в эфире в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

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"У меня создалось впечатление, что все принципиальные запреты на поставку любых видов вооружения сняты. Это мое личное впечатление, а не официальная информация", – предполагает Арестович.

Другое дело – сроки и количество. Очень многого у Запада нет, в частности, снарядов, которые нужно изготовить. Арестович объяснил, что за год производится 300 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров: за сутки мы выстреливаем 6 тысяч, поэтому этого количества достаточно всего на 50 дней. Эта проблема, безусловно, решится.

Три наиболее принципиальных вещи

По словам Арестовича, сегодня говорится о таких наиболее принципиальных направлениях:

авиация; наземное бронирование – танки и БТР; дальнобойные ракеты.

Считайте, что тема бронированных машин западного типа распакована. И Bradley, и Marder – это тяжелые БМП, почти одинаковые по классу, с примерно схожим вооружением, и, я думаю, отчасти взаимозаменяемы,

– отмечает советник ОП.

На Западе работают профессионалы, считающие, во сколько нам обойдется логистика, обучение механиков, экипажей и т.д. Как отмечает Арестович, в определенном смысле они универсализируют то, что нам дают.

Кроме того, французы объявили, что передадут нам свой колесный танк, который очень хорошо себя зарекомендовавший, а также БТР Bastion.

"То есть мы за трое суток получили несколько месседжей на самом высоком уровне, что вопрос поставки в Украину тяжелой бронетехники решен. Запад все будет делать медленно и методично – как и живет", – говорит советник главы Офиса Президента.

Речь идет о накоплении тяжелых механизированных подразделений. Задача у них единственная – наступление.

Оборона существует для того, чтобы противник утратил свой потенциал наступать. Однажды мы застанем россиян со спущенными штанами, тогда их и нужно подловить. Мы готовимся к этому моменту. И тогда будет что-то, после чего Харьковская операция будет казаться прогулкой в детском саду,

– утверждает Алексей Арестович.

Да, это не будет завтра – послезавтра, добавляет он, но обязательно произойдет. До недавнего времени системы Patriot казались чем-то недостижимым, однако сегодня они в Украине. Следовательно, вышеупомянутое оружие мы также получим.

Интересный момент

Недавно стало известно, что партнеры готовы поставлять нам управляемые авиабомбы JDAM. Следует понимать, что их не может применять советская авиация, только переделанная по стандартам НАТО, как минимум. "Те же МиГ-29, которые нам собираются поставлять, должны быть переделаны под натовскую авионику, чтобы запускать такое оружие. Уже весело", – подытожил Арестович.

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