Не має бути жодних ілюзій – західна підтримка буде продовжуватися. Вона лиш розширюватиметься якісно та кількісно. Про це радник ОП Олексій Арестович сказав в ефірі у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.

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"У мене склалося враження, що усі принципові заборони на постачання будь-яких видів озброєння зняті. Це моє особисте враження, а не офіційна інформація", – припускає Арестович.

Інша справа – терміни й кількість. Дуже багато чого в Заходу немає, зокрема снарядів, які потрібно виробити. Арестович пояснив, що за рік виготовляється 300 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів: за добу ми вистрілюємо 6 тисяч, відтак цієї кількості достатньо лише на 50 днів. Ця проблема, безумовно, вирішиться.

Три найбільш принципові речі

За словами Арестовича, сьогодні мовиться про такі найбільш принципові напрямки:

авіація; наземне бронювання – танки й БТР; далекобійні ракети.

Вважайте, тема броньованих машин західного типу розпакована. І Bradley, і Marder – це важкі БМП, майже однакові за класом, з приблизно схожим озброєнням, і, я думаю, частково взаємозамінні,

– зазначає радник ОП.

На Заході працюють професіонали, які рахують, у скільки нам обійдеться логістика, навчання механіків, екіпажів тощо. Як зауважує Арестович, у певному сенсі вони універсалізують те, що нам дають.

Крім того, французи оголосили, що передадуть нам свій колісний танк, який дуже гарно себе зарекомендував, а також – БТР Bastion.

"Тобто ми за три доби отримали декілька меседжів на найвищому рівні, що питання постачання в Україну важкої бронетехніки вирішений. Захід усе робитиме повільно й методично – як і живе", – каже радник голови Офісу Президента.

Мовиться про накопичення важких механізованих підрозділів. Завдання у них єдине – наступ.

Оборона існує для того, щоб противник втратив свій потенціал наступати. Одного разу ми застанемо їх зі спущеними штанами, тоді їх і потрібно підхопити. Ми готуємося до цього моменту. І тоді буде щось, після чого Харківська операція здаватиметься прогулянкою у дитячому садку,

– стверджує Олексій Арестович.

Так, це не буде завтра – післязавтра, додає він, але обов'язково станеться. Донедавна системи Patriot здавали чимось недосяжним, однак сьогодні вони в Україні. Відтак вищезгадану зброю ми також отримаємо.

Цікавий момент

Нещодавно стало відомо, що партнери готові постачати нам керовані авіабомби JDAM. Потрібно розуміти, що їх не може застосовувати радянська авіація, лише перероблена за стандартами НАТО, щонайменше. "Ті ж МіГ-29, які нам збираються постачати, мають бути перероблені під натівську авіоніку, щоб запускати таку зброю. Вже весело", – підсумував Арестович.

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