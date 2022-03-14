Об этом преподавательница и жена прокурора Закарпатской области пишет в своих сторис в соцсети, передает 24 канал.

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В то время как весь мир борется с фашистским режимом, а украинцы ценой своей жизни защищают землю от русской нечести, среди нас нашлась предательница.

Речь идет о Казак Ринате Алимовне – преподавательнице истории государства и права из Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в Харькове. Она призывает Украину отдать свои оккупированные Россией территории – Крым и Донбасс, чтобы закончить войну в Украине.



Сторис Ринаты Казак относительно войны в Украине / Скриншот

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Сторис Ринаты Казак относительно войны в Украине / Скриншот

Добавим, что именно таковы требования России, они просто хотят забрать наши территории. В то же время Украина этого не допустит. Наши дипломаты настаивают на соблюдении своих требований – окончании войны и выводе российских войск.

Обратите внимание – обращение Подоляка перед переговорами: