Про це викладачка та дружина прокурора Закарпатської області пише у своїх сторіз в соцмережі, передає 24 канал.

До теми Моргенштерн заспівав про війну в Україні: у пісні чути маму його друга, яка ховається у підвалі

В той час, як весь світ бореться з фашистським режимом, а українці ціною свого життя захищають землю від руської нечесті, серед нас знайшлась зрадниця.

Йдеться про Казак Рінату Алімівну – викладачку історії держави і права з Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого у Харкові. Вона закликає Україну віддати свої окуповані Росією території – Крим та Донбас, аби закінчити війну в Україні.



Сторіз Рінати Казак щодо війнив Україні / Скріншот

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Сторіз Рінати Казак щодо війнив Україні / Скріншот

Додамо, що саме такими є вимоги Росії, вони просто хочуть забрати наші території. Водночас Україна цього не доспустить. Наші дипломати наполягають на дотриманні своїх вимог – закінчення війни та виведення російських військ.

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