Як пояснив Подоляк у зверненні, російська сторона почала принаймні дослухатись до української. Радник голови ОП каже, що бачить ознаки діалогу.

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Україна не поступиться своїми позиціями

Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ,

– зазначив Подоляк.

Російська делегація тепер уважніше ставиться до позиції України через її здатність себе захистити. Позиції Києва – дуже жорсткі і вони завжди – на столі. За словами Подоляка, Росія вже розуміє, у яких позиціях Україна не поступиться.

На думку радника голови ОП, на якісь конкретні результати можна буде розраховувати вже через лічені дні.

Що сказав Подоляк про перемовини: дивіться відео