Здесь вас ждут очень веселые развлечения

Харьковские "лесные духи" записали обращение к оркам Путина. Они заявили, что русскую орду ждут веселые развлечения на украинской земле.

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Наши военные утверждают, что помогут оккупантам умереть в украинских лесах.

Добрый вечер, мы из Украины. Харьковские "лесные духи" приглашают вас в гости. Вас здесь ждут очень веселые развлечения и мы в этих лесах поможем вам умереть, твари,

– говорится в обращении.

Смотрите видео обращения харьковских "лесных духов"



Добавим, что украинские военные подготовили "горячие подарки" оккупантам . Наши бойцы показали эксклюзивные снаряды для устранения врагов.