Смерть врагам

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала, какие снаряды готова "подарить" оккупантам.

Достойно внимания Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России

Чуть ли не на каждом из них украинские военные оставили особые сообщения:

"Слава Украине";

"Привет от ЖЭКи";

"подарок от харьковчан";

"Мама Одесса";

"Слава нации – Смерть врагам";

"Путин Ху*ло";

"Изюм за тебя".



Украинские военные подготовили "горячие подарки" оккупантам / Фото Минобороны