Смерть врагам

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала, какие снаряды готова "подарить" оккупантам.

Достойно внимания Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России

Чуть ли не на каждом из них украинские военные оставили особые сообщения:

  • "Слава Украине";
  • "Привет от ЖЭКи";
  • "подарок от харьковчан";
  • "Мама Одесса";
  • "Слава нации – Смерть врагам";
  • "Путин Ху*ло";
  • "Изюм за тебя".


Украинские военные подготовили "горячие подарки" оккупантам / Фото Минобороны

В Нацгвардии показали, как уничтожают врага: смотрите видео