Смерть врагам
30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала, какие снаряды готова "подарить" оккупантам.
Достойно внимания Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России
Чуть ли не на каждом из них украинские военные оставили особые сообщения:
- "Слава Украине";
- "Привет от ЖЭКи";
- "подарок от харьковчан";
- "Мама Одесса";
- "Слава нации – Смерть врагам";
- "Путин Ху*ло";
- "Изюм за тебя".
Украинские военные подготовили "горячие подарки" оккупантам / Фото Минобороны
В Нацгвардии показали, как уничтожают врага: смотрите видео