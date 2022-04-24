Украинцы в течение двух месяцев титанически противостоят российским захватчикам. И пока оккупанты проявляют свое истинное лицо, совершая зверства, мы еще раз доказываем свою человечность и добро.

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Кот станет оберегом пожарных

Во время одного из пожаров, вспыхнувшего в Киевском районе Харькова, пожарные спасли рыжего кота. Его нашли в задымленном помещении торгового объекта.

Пожарные спасли кота во время пожара в Харькове:

Пушистика сразу вынесли на свежий воздух. Спасатели умыли кота водой и посадили в пожарную машину, чтобы не подвергать его опасности.

После этого сотрудники ГСЧС решили, что рыжий будет жить с ними. Так что кота поселили в пожарную часть.

Уверены, что котик станет для них другом и оберегом. Ведь добро всегда побеждает зло,

– говорят в ГСЧС.

Теперь рыжий котик будет проживать вместе с пожарными / Фото ГСЧС

Ранее мы рассказывали об известном на весь мир обожженном котике из Киевской области. Пушистика не только нашли, но и подарили ему новый дом. А зовут его теперь символически – Фениксом.

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