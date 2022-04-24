Українці протягом двох місяців титанічно протистоять російським загарбникам. І поки окупанти проявляють своє істинне обличчя, вчиняючи звірства, ми вкотре доводимо свою людяність та добро.

Читайте також "Маленький Джавелін": на Рівненщині показали маленького котика-захисника

Кіт стане оберегом вогнеборців

Під час однієї з пожеж, що спалахнула у Київському районі Харкова, вогнеборці врятували рудого кота. Його виявили у задимленому приміщенні торгового об'єкта.

Вогнеборці врятували кота під час пожежі у Харкові:

Пухнастика відразу ж винесли на свіже повітря. Рятувальники вмили кота водою та посадили до пожежної машини, щоб не наражати його на небезпеку.

Після цього співробітники ДСНС вирішили, що рудий мешкатиме з ними. Тож кота поселили до пожежної частини.

Впевнені, що котик стане для них другом і оберегом. Адже добро завжди перемагає зло,

– кажуть у ДСНС.

Тепер рудий котик мешкатиме разом з вогнеборцями / Фото ДСНС

Раніше ми розповідали про відомого на весь світ обпаленого котика з Київщини. Пухнастого не лише знайшли, а й подарували йому нову домівку. А звати його тепер символічно – Феніксом.

Варте уваги – Поліцейські врятували від смерті покинутого собаку: дивіться відео