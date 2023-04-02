Собственно эти соглашения позволили врагу в дальнейшем держать свой черноморский флот в Севастополе. Согласно договоренности, "зеленый свет" дали вплоть до 2042 года. Спустя всего несколько лет после подписания соглашения россияне оккупировали полуостров Крым.
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Стремятся посмотреть Харьковские соглашения
Просьбу в Конституционный суд отправили 49 народных депутатов. Поступила она 31 марта. Следуйте за этой ссылкой, чтобы ознакомиться с текстом просьбы нардепов.
В представлении они отметили, что скандальные Харьковские соглашения нарушают Конституцию Украины. Если быть более точными, то часть 7 статьи. Речь идет о том, что на территории нашего государства не допускается расположение иностранных военных баз.
Но это еще не всё. Народные избранники считают, что соглашение, подписанное Москвой и Киевом, еще и противоречит принципам обеспечения национальной безопасности Украины.
Кроме того, народные депутаты Украины отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания,
– говорят в Конституционном Суде.
С учетом всего вышеперечисленного народные депутаты отметили, что у них есть основания определить Харьковские соглашения неконституционными.
Соглашения подписал Янукович и Медведев
- То, что мы называем Харьковскими соглашениями, называется Соглашением между Украиной и Россией по пребыванию Черноморского флота России на территории Украины. Соответствующий документ еще 21 апреля 2010 подписали тогдашние главы государств Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Сделали это в Харькове, откуда и географическое название.
- Документ предусматривал продолжение пребывание флота еще на 25 лет с 2017 по 2042 год. Кроме того, в документе прописано автоматическое продление на 5 лет, если ни одна из сторон не будет отрицать.
- Украина, согласно договору, получила удешевленный газ от России. Россия воспользовалась им, чтобы нарастить военную мощь и через несколько лет оккупировать полуостров.
- Напоследок напомним, что ратифицировали соответствующий документ 27 апреля 2010 года. Это сделала Верховная Рада Украины и российская госдума.