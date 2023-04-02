Власне, ці угоди дозволили ворогові надалі тримати свій чорноморський флот у Севастополі. Згідно з домовленістю, "зелене світло" дали аж до 2042 року. Лиш через кілька років після підписання угоди росіяни окупували півострів Крим.

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Прагнуть переглянути Харківські угоди

Прохання до Конституційного Суду відправили 49 народних депутатів. Надійшло подання 31 березня. Переходьте за цим покликанням, щоб ознайомитися з текстом прохання нардепів.

У поданні вони зауважили, що скандальні Харківські угоди порушують Конституцію України. Якщо бути точнішими, то частину 7 статті. Мовиться про те, що на території нашої держави не допускається розташування іноземних військових баз.

Але це ще не все. Народні обранці вважають, що угода, підписана Москвою та Києвом, ще й суперечить принципам забезпечення нацбезпеки України.

Крім того, народні депутати України зазначають про відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту,

– кажуть у Конституційному Суді.

З урахуванням усього вищепереліченого, народні депутати зауважили, що у них є підстави визначити Харківські угоди неконституційними.

Угоди підписав Янукович і Мєдвєдєв