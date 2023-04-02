Власне, ці угоди дозволили ворогові надалі тримати свій чорноморський флот у Севастополі. Згідно з домовленістю, "зелене світло" дали аж до 2042 року. Лиш через кілька років після підписання угоди росіяни окупували півострів Крим.
Читайте також Розуміють, що у Криму не залишаться, – Подоляк назвав останні бажання росіян на півострові
Прагнуть переглянути Харківські угоди
Прохання до Конституційного Суду відправили 49 народних депутатів. Надійшло подання 31 березня. Переходьте за цим покликанням, щоб ознайомитися з текстом прохання нардепів.
У поданні вони зауважили, що скандальні Харківські угоди порушують Конституцію України. Якщо бути точнішими, то частину 7 статті. Мовиться про те, що на території нашої держави не допускається розташування іноземних військових баз.
Але це ще не все. Народні обранці вважають, що угода, підписана Москвою та Києвом, ще й суперечить принципам забезпечення нацбезпеки України.
Крім того, народні депутати України зазначають про відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту,
– кажуть у Конституційному Суді.
З урахуванням усього вищепереліченого, народні депутати зауважили, що у них є підстави визначити Харківські угоди неконституційними.
Угоди підписав Янукович і Мєдвєдєв
- Те, що ми називаємо Харківськими угодами, називається Угодою між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Відповідний документ ще 21 квітня 2010 року підписали тодішні глави держав Віктор Янукович і Дмітрій Медвєдєв. Зробили це у Харкові, звідки й географічна назва.
- Документ передбачав продовження перебування флоту ще на 25 років з 2017 по 2042 роки. Крім того, у документі прописане автоматичне продовження на 5 років, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме.
- Україна, згідно з угодою, отримала здешевлений газ від Росії. Натомість Росія скористалася нею, щоб наростити військову міць та через кілька років окупувати півострів.
- Наостанок нагадаємо, що ратифікували відповідний документ 27 квітня 2010 року. Це зробила Верховна Рада України та російська держдума.