Мы полностью обеспечиваем все медучреждения области. Об этом заявил директор центра Вадим Яворский.
Важно Люди прибывают постоянно, – в центрах крови в Киеве большие очереди
По его словам, доноров уже принимают.
Доноры к нам идут, мы уже принимаем доноров... Их достаточно, но пусть еще идут,
– говорит Яворский.
Коллектив нуждается в воде и пище
По словам директора, все строения по кругу были обстреляны. Камни целые, но стены вывалились.
Коллектив ночевал в центре. Яворский подчеркнул, что в центре постоянно находятся около 50 человек. Им нужны вода и еда.