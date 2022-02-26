Мы полностью обеспечиваем все медучреждения области. Об этом заявил директор центра Вадим Яворский.

Важно Люди прибывают постоянно, – в центрах крови в Киеве большие очереди

По его словам, доноров уже принимают.

Доноры к нам идут, мы уже принимаем доноров... Их достаточно, но пусть еще идут,

– говорит Яворский.

Коллектив нуждается в воде и пище

По словам директора, все строения по кругу были обстреляны. Камни целые, но стены вывалились.