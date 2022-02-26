Ми повністю забезпечуємо усі медзаклади області. Про це заявив директор центру Вадим Яворський.
Важливо Люди прибувають постійно, – у центрах крові в Києві великі черги
За його словами, донорів вже приймають.
Донори до нас ідуть, ми вже приймаємо донорів...Їх достатньо, але хай ще ідуть,
– каже Яворський.
Колектив потребує води та їжі
За словами директора, всі будівлі по колу були обстріляні. Каміння ціле, але стіни повивалювалися.
Колектив ночував у центрі. Яворський наголосив, що у центрі постійно перебувають близько 50 людей. Їм потрібні вода і їжа.