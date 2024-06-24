В результате подрыва на мине погибли два человека. В Харьковской ОВА также показали фото этого инцидента.
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Два человека погибли из-за подрыва на мине
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что инцидент произошел утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады. Тогда легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину.
В салоне находилось два человека. От полученных травм мужчина погиб на месте, женщина – во время эвакуации в больницу,
– написал глава Харьковской области.
В Харьковской области два человека подорвались на вражеской мине / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова
В ГСЧС также высказались об инциденте и напомнили, что с начала полномасштабной войны от действия взрывоопасных предметов уже погибло 298 человек и 676 – получили ранения. Спасатели призвали в случае обнаружения взрывоопасного предмета сразу звонить в 101.
Ранее в Херсонской области на мине оккупантов подорвался 11-летний мальчик вместе с дедушкой. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, погибших в результате этого инцидента – нет.