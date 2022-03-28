В частности, россияне стреляли из "Смерча". Они использовали запрещенные международными договорами кассетные боеприпасы.
Важно Ущерб колоссальный, уничтожено более 1 100 домов, – Терехов о последствиях войны в Харькове
Также рашисты нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Огонь открывали в:
- Салтовцы,
- Алексеевка,
- Пятихатках,
- Чугуевые,
- Дергачи.
Вооруженные Силы в Харьковской области на некоторых направлениях перешли в контрнаступление. Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов,
– рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он добавил, что наши военные освободили от оккупантов Ольховку и Гусаровку. В настоящее время ожесточенные бои продолжаются в Изюме.
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